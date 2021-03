Sardegna: ristrutturazioni, la Regione proroga i termini per la gestione dei contributi da parte dei Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'edilizia e il mondo delle costruzioni in genere sono tra i comparti che più hanno risentito della crisi economica – continua l'esponente della Giunta Solinas - Abbiamo deciso di fissare nuovi termini a vantaggio dei proprietari degli immobili, dei Comuni e del settore edile nella consapevolezza dell'importanza che esso riveste nell'economia della Sardegna, in un'ottica di rilancio dello sviluppo e della crescita". Il termine per la comunicazione alla Regione di eventuali rinunciatari da parte dei Comuni è ora fissato al 30 settembre. I cittadini idonei a ricevere il contributo potranno richiedere eventuali titoli abilitativi/autorizzazioni/nulla osta entro 22 mesi dalla comunicazione di inserimento negli elenchi dei beneficiari. Infine, come terzo punto vincolante è previsto che il Comune debba procedere alla revoca dei contributi in caso di mancato inizio dei lavori entro il termine previsto dalla specifica normativa di settore e indicato nel titolo edilizio. (Rsc)