Imprese: Danone annuncia cessione della partecipazione nella cinese Mengniu

- Il gruppo francese Danone ha annunciato la cessione della sua partecipazione del 10 per cento nel colosso cinese Mengniu, attivo nella produzione di prodotti caseari. L'operazione, prevista da diversi mesi, dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. Questa cessione porterà a un "ritorno significativo per i nostri azionisti, mentre continuiamo a sviluppare le nostre piattaforme operative in Cina, un paese strategico per Danone", ha affermato il gruppo francese in un comunicato. "La partecipazione indiretta di Danone nel capitale di Mengniu ha attualmente un valore contabile di circa 850 milioni di euro", si legge nella nota(Frp)