Polonia: Covid, ministro Sanità esclude possibilità di una serrata totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus non deve determinare una chiusura della Polonia intera. Lo ha detto il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, intervistato dal settimanale "Do Rzeczy". "Non sarebbe giustificato", dice il ministro, preferendo "prendere di mira quelle zone dove la situazione epidemiologica è più difficile". Il governo starebbe pensando insomma a una regionalizzazione di possibili serrate nel Paese e Niedzielski afferma che la priorità è riportare gli alunni a scuola. "Oggi abbiamo una maggiore tolleranza al livello dei contagi, perché sempre più persone vengono vaccinate. Speriamo che, nonostante i numeri, non ci sarà un sensibile aumento delle ospedalizzazioni e dei decessi. Vacciniamo gli anziani per questo e pertanto, anche con un aumento dei contagi, non penso che debba essere chiuso tutto", è la valutazione del ministro. (Vap)