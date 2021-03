Israele: Netanyahu, Iran responsabile esplosione su nave nel Golfo dell'Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è chiaramente responsabile dell'attacco di giovedì a una nave di proprietà di una compagnia israeliana registrata nell'Isola di Man, la Mv Helios Ray, battente bandiera delle Bahamas, nel Golfo di Oman. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un'intervista trasmessa oggi dall'emittente televisiva "Kan". "Questa è davvero un'azione dell'Iran, è chiaro", ha detto Netanyahu. Rispondendo a una domanda sulla possibile risposta di Israele nei confronti dell'Iran, Netanyahu ha detto che Teheran "è il più grande nemico di Israele e lo stiamo colpendo in tutta la regione". L'intervista è stata registrata domenica, ovvero prima dei raid, la cui responsabilità è stata attribuita a Israele dalla Siria, che nella notte hanno colpito Damasco. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha detto che l'attacco ha colpito l'area di Sayyida Zeinab, a sud di Damasco, dove sono presenti combattenti del corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana, pasdaran, e del movimento libanese Hezbollah sono presenti. Nella sua intervista, Netanyahu ha aggiunto che Israele ha detto agli Stati Uniti che Gerusalemme non consentirà a Teheran di avere armi nucleari, indipendentemente dai termini di qualsiasi potenziale accordo sul nucleare. (segue) (Res)