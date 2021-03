Israele: Netanyahu, Iran responsabile esplosione su nave nel Golfo dell'Oman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di funzionari della difesa israeliana è giunta ieri, 28 febbraio, a Dubai per indagare sull'attacco di giovedì a una nave di proprietà di una compagnia israeliana registrata nell'Isola di Man, la Mv Helios Ray, battente bandiera delle Bahamas, nel Golfo di Oman. In seguito all'attacco, la nave è stata danneggiata, ma nessuno dei 28 membri dell'equipaggio è rimasto ferito. La compagnia ha detto che la nave si è diretta a Dubai per le riparazioni in seguito all'attacco. (Res)