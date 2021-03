Covid: pranzo domenicale al parco in zona arancione, sanzionate 28 persone nel Bolognese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Bologna, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno identificato 572 persone e controllato una sessantina di esercizi pubblici. In particolare, al Parco della Montagnola, i carabinieri della stazione Bologna, coadiuvati dal personale dell’Esercito italiano (operazione Strade sicure), hanno sanzionato 28 badanti dell’Europa dell’Est, in servizio a Bologna, che si erano riunite nella giornata di riposo per un pranzo domenicale all’aperto, in violazione dei recenti provvedimenti in vigore in tutti i Comuni della Città metropolitana di Bologna (zona arancione scuro). A Lizzano in Belvedere (Bo), i carabinieri della locale Stazione hanno stanato e sanzionato 8 modenesi che erano andati al Corno alle Scale per fare una “ciaspolata”. (Ren)