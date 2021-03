Romania: Parlamento, commissioni approvano la legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bucarest, le commissioni specializzate del Parlamento romeno hanno approvato la legge di di bilancio e quella della previdenza sociale. I documenti sono stati adottati nella forma proposta dal governo, non essendo accettato nessuno dei quasi tremila emendamenti presentati dall'opposizione. Stando all'opposizione, si tratterebbe di un bilancio di austerità, senza aumenti di stipendi, di pensioni o di indennità, mentre l'esecutivo afferma che "le somme stanziate garantiscono il superamento della crisi economica e sanitaria provocata dalla pandemia". La ministra del Lavoro, Raluca Turcan, ha dichiarato che il bilancio della previdenza sociale è maggiore rispetto a quelli degli ultimi due anni e che gli assegni familiari saranno aumentati in due tappe. Quest'anno il deficit non potrà superare il 7,16 per cento del Pil mentre le spese per il personale il 9,8 per cento. La legge di bilancio è costruita su una crescita economica del 4,31 per cento. Il Senato e la Camera si riuniscono oggi in seduta congiunta per i dibattiti nella plenaria mentre il voto è previsto per domani. (segue) (Rob)