Romania: Parlamento, commissioni approvano la legge di bilancio (2)

- L'opposizione socialdemocratica contesta la bozza della legge di bilancio 2021, che ritiene una di austerità e ha annunciato numerosi emendamenti. Le chance che siano accettati emendamenti che modifichino sostanzialmente i due ddl sono, però, scarse, perché il Parlamento ha già dato il via libera alla legge sulla soglia massima delle spese. Quest'anno, il deficit non può superare il 7,16 per cento del Pil, mentre le spese di personale non possono superare il 9,8 per cento. "La maggior parte dei ministeri beneficiano nel 2021 di budget maggiori rispetto al 2020, le spese salariali non calano, le tasse e imposte non aumentano, quindi non si può parlare di austerità", ha detto nei giorni scorsi il ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, in occasione della presentazione del ddl della legge di bilancio nelle commissioni di specialità del Parlamento. La votazione in plenaria sui due disegni di legge è prevista per martedì 2 marzo. (segue) (Rob)