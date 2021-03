Romania: Parlamento, commissioni approvano la legge di bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio statale per il 2021 della Romania rappresenta l'inizio della correzione macroeconomica nel Paese essendo razionale e non di austerità, ha spiegato in precedenza il presidente Consiglio fiscale romeno, Daniel Daianu, alla conferenza "ZF Power Summit". "La correzione macroeconomica in Romania inizia nel 2021, ma deve essere correlata alla trasformazione dell'economia, a proposito del Green Deal, al superamento di alcuni gap di sviluppo più la preparazione dell'ingresso nel Exchange Rate Mechanism 2 e nell'area euro. La correzione macroeconomica avrebbe dovuto iniziare nel 2020, ma la correzione è stata fermata dalla pandemia e dal budget 2021, nonostante quello che si dice, cioè che è austerità, io dico che è un bilancio giusto visto il momento che stiamo attraversando. Confrontarlo con i bilanci 2010-2011, quando il reddito personale, gli stipendi, sono stati drasticamente ridotti, non ha senso", ha detto. "Capisco la retorica politica, capisco che il bilancio è in discussione in Parlamento, ma è bene capire che non possiamo ritardare l'inizio di una correzione. Sebbene la correzione sul deficit di cassa appaia considerevole, sulla metodologia europea è moderata, ed è naturale, considerando il fatto che l'economia è in un periodo di convalescenza, anche se si tratta di ripresa. Non dimentichiamo che nel 2019 abbiamo avuto un deficit strutturale di oltre il 5 per cento del Pil", ha aggiunto. "Avevamo il più grande disavanzo primario - quello che esclude il servizio del debito pubblico - dell'Unione europea. Il disavanzo strutturale è aumentato lo scorso anno, supera il 7 per cento del Pil", ha affermato Daianu. (segue) (Rob)