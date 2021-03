Uganda: leader opposizione Bobi Wine nuovamente nel mirino della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione ugandese, Bobi Wine, è nuovamente nel mirino della giustizia per il presunto possesso illegale di un veicolo blindato. Il mezzo, secondo quanto riporta il quotidiano “Daily Monitor”, ha attirato l'attenzione dell’Autorità per le entrate dell’Uganda (Ura) che lo ha richiamato per un nuovo controllo, tuttavia Wine si è rifiutato di consegnarlo sostenendo che il richiamo non sia a norma di legge. Il veicolo è stato originariamente importato e immatricolato in Kenya lo scorso anno e poi reimportato in Uganda attraverso il valico di confine di Busia. Bobi Wine è stato sconfitto alle elezioni generali di gennaio dal presidente uscente Yoweri Museveni, rieletto per un sesto mandato alla guida del paese. L’oppositore tuttavia non ha mai riconosciuto affermando che il voto è stato truccato. (Res)