Sardegna: da oggi il pagamento dei ristori economici della Regione per cantine e tonnare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partono da oggi, 1 marzo, le procedure di pagamento dei contributi della Regione finalizzati invece al sostegno economico di micro, piccole, medie e grandi imprese del settore vitivinicolo e tonnare. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Lavoro, Alessandra Zedda, sottolineando che "le misure economiche messe in campo dalla Regione hanno l'obiettivo, in questo caso, di evitare il licenziamento del personale impiegato nel comparto e di sostenere le aziende in un periodo di crollo del mercato dovuto all'eccesso di prodotto per l'annata 2020. Il settore legato al mondo del vino ha subito un brusco calo di commercializzazione connessa al sistema turistico e agroalimentare anche a causa delle restrizioni sulle esportazioni imposte da diversi governi europei ed extraeuropei. La Regione perciò ha voluto sostenere il comparto vitivinicolo, di concerto con gli Assessorati del Lavoro e dell'Agricoltura, che rappresenta una eccellenza nel mondo e ha ampio margine di crescita grazie ai riconoscimenti prestigiosi attribuiti ai nostri vini". (segue) (Rsc)