Difesa: ministri Sahel discutono delle minacce alla sicurezza nella regione

- I ministri della Difesa dei paesi del G5 Sahel (Ciad, Mauritania, Mali, Niger e Burkina Faso) hanno tenuto ieri, domenica, nella capitale ciadiana, N'Djamena, una riunione durante la quale hanno discusso delle minacce alla sicurezza nella regione. Lo riferisce il quotidiano mauritano “Sahara Media”. Si prevede che l'incontro si possa tradurre in decisioni sul campo nella pianificazione operativa e nell'uso di mezzi aerei per affrontare le minacce alla sicurezza, in particolare nell'area nota come la “Regione delle tre frontiere”. I capi di Stato maggiore delle forze armate di terra e dell’forze aeree si sono incontrati sabato, nella capitale, N'Djamena, per preparare la riunione dei ministri della Difesa. (Res)