Algeria: scrittori, diplomatici e giuristi al Forum contro la normalizzazione con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti per i diritti umani, scrittori e diplomatici di diversi Paesi del mondo hanno sottolineato, il ruolo della cultura per smantellare i tentativi di normalizzazione dei rapporti con Israele. Le posizioni sono emerse durante un forum organizzato ad Algeri dall'Unione degli scrittori algerini in collaborazione con la campagna globale per il ritorno in Palestina dal titolo "Algeria contro la normalizzazione", nell'ambito dei lavori per fronteggiare l'ondata di normalizzazione araba ufficiale che ha investito la regione durante l'anno 2020. Il professor Youssef Chakra, presidente dell'Unione degli scrittori algerini, ha sottolineato nel suo intervento, "il ruolo della cultura come pilastro della costruzione dello stato, dei popoli e delle nazioni come un'arma potente al fine di smantellare i trucchi della normalizzazione e gli errori che sono covato contro la causa palestinese e la nazione araba nel suo insieme". (Ala)