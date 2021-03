Commercio: Cavallari (misto), Regione prenda in mano situazione ambulanti contro spavalderia Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio prenda in mano la situazione delle concessioni dei posteggi per il commercio ambulante: a Roma il sindaco Raggi ha in mente il piano diabolico di mettere a bando le licenze, un’idea che infrange la legge regionale e dello Stato". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, capogruppo del Misto, Enrico Cavallari. "Non si può più subire l’impertinenza della sindaca che fa e disfa come vuole, scavalcando addirittura lo Stato italiano, come se fosse dotata di poteri speciali. O superpoteri. La Regione e il ministero dello Sviluppo economico non possono restare a guardare e mettano subito un freno al Campidoglio che fa continui balzi in avanti, quando andrebbe commissariato per incapacità e scorrettezza", continua Cavallari nella nota. "Il comparto ambulante è sul piede di guerra: ci sono oltre diecimila lavoratori, titolari di regolare licenza, già stremati dagli effetti del Covid, che si sentono appesi ad un filo. Non incassano da un anno: se la pandemia gli ha tolto il presente, qui di rischia di dare il colpo di grazia al futuro. Bisogna bloccare questa folle e assurda deriva prima che il Comune di Roma faccia altri danni. Bisogna fare presto. Io sarò in ogni sede al fianco dei lavoratori”. (segue) (Com)