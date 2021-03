Commercio: Cavallari (misto), Regione prenda in mano situazione ambulanti contro spavalderia Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per questo, ho protocollato stamattina, in Consiglio regionale del Lazio, una mozione affinché il presidente Zingaretti si attivi con tutti gli atti necessari ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali in materia di rinnovo delle concessioni e per tutelare i diritti degli attuali concessionari e dei numerosi lavoratori del settore, nonché assicurare un’omogenea applicazione della normativa su tutto il territorio regionale – aggiunge Cavallari –. La stessa Regione dovrà subito attivarsi anche affinché il Mise prenda provvedimenti sulla vicenda, garantendo uniformità di trattamento dei lavoratori su tutto il territorio nazionale. Nel frattempo, resta prioritario e urgente un sollecito intervento presso Roma Capitale perché siano correttamente attivate le procedure di rinnovo delle concessioni dei posteggi. Il comparto degli ambulanti è stato stralciato dalla direttiva Bolkestein con una legge dello Stato italiano. E la norma nazionale è vincolante per la pubblica amministrazione, per i dirigenti comunali che sono tenuti ad osservarla e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la legge dello Stato. A dicembre del 2020, la Regione Lazio ha approvato le modalità operative per il rinnovo fino al 2032 delle concessioni. Lo stesso ha fatto il Comune di Roma, anche sulla scorta della normativa nazionale e del Decreto Rilancio che ha previsto la proroga di 12 anni” ricorda sulla vicenda il consigliere del Lazio Enrico Cavallari. (Com)