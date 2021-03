Sardegna: ex tabacchificio di Arborea, la Regione finanzia progetto per trasformarlo in centro artigianale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 12 milioni di euro (2 milioni per il 2020 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022) a favore dei Comuni con l'obiettivo di insediare attività produttive nelle aree destinate ai Pip (Piani per gli insediamenti produttivi). Li ha stanziati l'esecutivo regionale sardo. "Risorse destinate a potenziare e riqualificare aree attrezzate per insediamenti produttivi: uno di questi verrà realizzato nell'ex tabacchificio di Arborea, che, oltre all'importanza dal punto di vista economico-produttivo, ha anche l'obiettivo di recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio – ha detto l'assessore regionale dell'industria, Anita Pili, durante il sopralluogo ad Arborea, accompagnata dal sindaco Manuela Pintus, nell'area del progetto finanziato coi fondi regionali per i Pip – Un edificio degli anni '60, abbandonato da oltre 20 anni, che verrà restituito alla comunità, soprattutto agli imprenditori locali, perché il progetto prevede una messa in sicurezza e una riqualificazione dell'immobile per darlo in gestione ad un consorzio di imprenditori privati. Diventerà un centro artigianale con una zona commerciale ed una espositiva, a cui, una volta completato l'intervento, verrà annessa un'area didattica". (segue) (Rsc)