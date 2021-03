Sardegna: ex tabacchificio di Arborea, la Regione finanzia progetto per trasformarlo in centro artigianale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i primi passi verso il recupero ci sarà la bonifica interna e quella dall'amianto della struttura di copertura – ha aggiunto l'assessore Pili – Gli edifici, classificati come bene paesaggistico con valenza storico-culturale, nonché come bene identitario del territorio comunale, manterranno l'aspetto esterno pressoché uguale, per garantire la riconoscibilità dei caratteri architettonici del fabbricato". Il progetto di bonifica e di recupero, approvato dal Comune di Arborea nello scorso mese di luglio, usufruirà di un finanziamento regionale di 540 mila euro e di un cofinanziamento comunale di 60mila euro, mentre i lavori, dopo l'affidamento, dureranno due anni. Prima del sopralluogo, l'assessore Pili si è recata nello stabilimento dell'azienda Latte Arborea, dove, accompagnata dal presidente e dal direttore industriale, ha visitato esclusivamente il perimetro esterno, dove si trovano il minirigassificatore e le aree delle caldaie e dell'approvvigionamento energetico, annunciando che nei prossimi giorni, nell'ambito delle attività di 'Agenda Industria', verrà convocato un incontro sui fondi europei e sulle opportunità di investimento riservato alle maggiori aziende del settore agroindustriale in Sardegna. (Rsc)