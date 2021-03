Georgia: presidente Zurabishvili, ora più che mai servono stabilità e dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia ha bisogno di stabilità interna, riconciliazione e dialogo come mai prima d’ora. Lo ha detto la presidente georgiana, Salome Zurabishvili, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che si trova in visita a Tbilisi. Secondo Zurabishvili, durante la riunione hanno discusso in dettaglio l'attuale situazione politica in Georgia. Secondo la presidente, la stabilità interna è l’unico modo per beneficiare del contributo dell’Unione europea. "Dobbiamo essere in grado di renderci conto in tempo che tutto questo è nelle nostre mani, ce lo chiede la nostra società civile. La responsabilità politica comporta la necessità di soddisfare le richieste della società civile”, ha detto Zurabshvili, ringraziano Michel e affermando che i rapporti fra Tbilisi e Bruxelles sono “forti e solidi”. (Rum)