Georgia: Michel, invitiamo tutti gli attori politici al dialogo e alla responsabilità

- L’Unione europea invita tutti gli attori politici in Georgia a lavorare intensamente per stabilizzare la crisi in corso. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente georgiana, Salome Zurabishvili, a Tbilisi. "La mia visita si svolge sullo sfondo di una crisi politica: l'Ue invita tutte le parti a lavorare intensamente per rasserenare la situazione", ha detto Michel. Secondo il presidente del Consiglio Ue, occorrono "azioni responsabili" e dialogo tra le parti. La crisi attualmente in corso, ha proseguito, “ovviamente, preoccupa personalmente l'Ue e anche me. Chiedo di mostrare responsabilità e un dialogo tra i partiti politici, l'opposizione e il governo”. Michel ha aggiunto che nel corso della visita a Tbilisi avrà “l'opportunità di incontrare e di avere un sentito colloquio con il primo ministro, il presidente del Parlamento e i rappresentanti dei partiti di opposizione”. “So che i dibattiti politici richiedono decisamente una ‘leadership’, il coinvolgimento di tutte le parti”, ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo. "Sono convinto che la Georgia abbia tutti i mezzi per affrontare questa sfida", ha detto Michel.(Rum)