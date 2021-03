Germania: Covid, Laschet (Cdu) chiede soluzioni nazionali per riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, ha chiesto “soluzioni nazionali” per le riaperture dei settori chiusi in Germania a causa del blocco generale, in vigore nel Paese dal 16 dicembre scorso al 7 marzo ai fini del contenimento della pandemia di coronavirus. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, Laschet, primo ministro del Nordreno-Vesftalia, ha evidenziato si impegnerà per aperture “differenziate, caute, armonizzante nei 16 Laender”. In questo modo, il presidente della Cdu intende evitare che gli Stati tedeschi allentino le restrizioni anticontagio in maniera indipendente e non coordinata. Il primo ministro del Nordreno-Vesftalia ha, quindi, invitato a non rendere la gestione della pandemia un oggetto di controversie tra i partiti. Laschet si è espresso in vista della videoconferenza che, il 3 marzo prossimo, la cancelliera tedesca Angela Merkel e i primi ministri dei Laender terranno per valutare l'efficacia del lockdown e concordarne gli sviluppi futuri. (Geb)