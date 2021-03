Covid: Michel, Ue aiuterà la Georgia a ottenere dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea farà del suo meglio per garantire alla Georgia delle dosi di vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una conferenza stampa congiunta con la presidente georgiana Salome Zurabishvili a Tbilisi. Michel ha espresso la speranza che i vaccini saranno presto distribuiti in Georgia. "L'Unione Europea è il principale donatore del programma Covax e grazie a questo, spero che i vaccini vengano presto distribuiti in Georgia. Faremo del nostro meglio per dare alla Georgia l'accesso alle dosi di vaccino. Naturalmente, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità", ha detto Michel. (Rum)