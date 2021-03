Germania: 20 deputati di La Sinistra in gruppi sotto osservazione dell'intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 20 su 69 i deputati di La Sinistra al Bundestag a militare o aver militato in organizzazioni del partito che, per estremismo, sono sotto osservazione dell'intelligence interna della Germania. Come rivela il quotidiano “Die Welt”, tra i gruppi nel mirino dell'apparato di sicurezza tedesco vi sono Sinistra socialista, Sinistra anticapitalista, Piattaforma comunista e Marx21. Secondo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania, queste organizzazioni stanno lavorando per un “cambiamento fondamentale di sistema” nel Paese. In particolare, Sinistra socialista ha come obiettivo il superamento del capitalismo. A tal fine, la formazione avrebbe concluso “le più ampie alleanze possibili nello spettro dell'estremismo di sinistra”. A sua volta, Marx21 si batte per la costituzione di un “ordine sociale comunista”. Tendenze anticostituzionali si osservano anche nelle fila di Sinistra anticapitalista, che si considera come un “ponte” tra La Sinistra movimenti dell'estrema sinistra extraparlamentare. (segue) (Geb)