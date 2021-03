Germania: 20 deputati di La Sinistra in gruppi sotto osservazione dell'intelligence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, diversi deputati del partito al Bundestag sono iscritti all'Associazione dei perseguitati dal regime nazista - Lega degli antifascisti (Vvn-Bda), definita “la maggiore organizzazione estremista di sinistra a livello nazionale nel campo dell'antifascismo” dall'Ufficio per la protezione della Costituzione della Baviera. Per tale motivo, nel 2019, il Vvn-Bda è stato privato dello status di ente no-profit. Il gruppo non sarebbe attivo soltanto contro l'estremismo di destra, ma rifiuterebbero anche tutti i “sistemi non marxisti”. A oggi, il BfV sorveglia per estremismo tre deputati di La Sinistra al Bundestag, a causa della loro vicinanza al Partito dei lavoratori del Kurdistan, vietato come organizzazione terroristica sia in Germania sia in altri paesi. Nella precedente legislatura (2013-2017), il totale era di 25. (Geb)