Credito: Gros Pietro (Intesa-SanPaolo), la ripresa sarà verde (2)

- È una crisi molto strana. "È diversa dalle altre di questo secolo. Quelle erano finanziarie ed economiche, questa è sanitaria. Le imprese sono state obbligate per decreto a smettere di produrre. Guardiamo però l'altra faccia della medaglia: la liquidità è abbondante e il sistema può risollevarsi". Secondo il presidente, inoltre, "la lotta al cambiamento climatico, indispensabile, offre anche lo stimolo che serve. La liquidità abbondante è una buona base, ma non basta. C'è bisogno di uno stimolo a spenderla, ad attivare i fattori produttivi, in particolare il lavoro. Solo così si rimette in circolazione il denaro non investito, si riduce la disuguaglianza. Potrebbe essere un keynesismo di nuova generazione: un keynesismo climatico". E in merito al ruolo delle banche, in questa rivoluzione: "per cambiare le tecnologie occorrono ampie anticipazioni di capitale. E' un lungo percorso a tappe e in ogni passaggio deve essere garantita la sostenibilità economica e sociale: le banche sanno come farlo. Quando una banca tradizionale finanzia un investitore, gli chiede un piano pluriennale. Oggi le banche valutano non soltanto la sostenibilità economica e finanziaria, ma anche quella sociale e ambientale", ha concluso Gros Pietro. (Res)