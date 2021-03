Energia: Testa (Enea), svolta green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esiste un altro modello, - continua - magari complementare: utilizzare la rete di distributori di carburante esistenti, che ha bisogno di essere riqualificata. Perché non fare il pieno di elettricità anche, o forse soprattutto, nelle vecchie stazioni di servizio convertite o integrate con le infrastrutture di ricarica? Il tutto, in una logica complementare con quelle delle colonnine, che possono avere dei vantaggi ad esempio nei parcheggi dei dipendenti di un'impresa". L'idrogeno può essere una soluzione. "Sì, per decarbonizzare alcuni settori. Per produrre idrogeno serve energia e per l'idrogeno verde sono necessarie le rinnovabili che allo stato attuale non sono sufficienti. Soprattutto, ad oggi, l'idrogeno verde costa caro, ma, in prospettiva, ci sono le competenze per costruire la nostra capacità produttiva di idrogeno green", ha concluso Testa. (Res)