Repubblica Ceca: Covid, da oggi quarantena estesa da 10 a 14 giorni

- Nuove misure restrittive anti Covid entrano in vigore in Repubblica Ceca da oggi. Lo comunica l'agenzia di stampa "Ctk", spiegando che si tratta di una reazione alla maggiore diffusione delle varianti del coronavirus, in particolare quella britannica ma anche quella sudafricana, di cui sono stati confermati i primi casi. Tra le misure che diventano vigenti da oggi c'è un'estensione della quarantena da 10 a 14 giorni, come all'inizio della pandemia, per coloro che sono risultati positivi al test o che sono stati in contatto con una persona positiva. E' anche vero però che sempre da oggi chi ha già ricevuto la seconda dose del vaccino e chi si è ammalato di Covid-19 negli ultimi tre mesi non è più obbligato alla quarantena sulla base di tali circostanze. Mezzi "fai da te" per coprirsi bocca e naso quali sciarpe, scialli o mascherine di stoffa non sono più sufficienti e diventa obbligatorio indossare mascherine di tipo Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblico, nei negozi e in aree con un'alta concentrazione di persone. In aree più isolate basta una mascherina chirurgica. (Vap)