Germania: Haldenwang (BfV) mette in guardia da strutture terroristiche estrema sinistra

- Il direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), Thomas Haldenwang, ha messo in guardia dalla crescente radicalizzazione dell'estrema sinistra in Germania, che potrebbe trasformarsi in “strutture terroristiche”. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, il direttore dell'agenzia di intelligence interna della Germania ha affermato che il servizio sta osservando “una tendenza verso attacchi dell'estrema sinistra molto mirati e sempre più diretti contro singoli individui”. Per Haldenwang, le aggressioni spontanee durante le manifestazioni della sinistra radicale sono oggi meno comuni di prima. Si sono, invece, formati “piccoli gruppi che agiscono in maniera clandestina” e commettono sistematicamente gravi atti di violenza. Gli autori di tali reati, ha avvertito il direttore del BfV, “approvano gravi lesioni fisiche o anche la possibilità della morte” dei loro bersagli, in particolare funzionari pubblici, politici e rappresentati di società immobiliari. Secondo Haldenwang, le violenze dell'estrema sinistra sono dirette “senza restrizioni contro i poteri dello Stato, ma anche contro gli oppositori politici”. Haldenwang ha, quindi, lanciato un avvertimento in merito alla crescente radicalizzazione della sinistra radicale in Germania, evidenziando come sia necessario controllare se questa tendenza segni una trasformazione in “strutture terroristiche”. Secondo gli ultimi dati dell'apparato di sicurezza tedesco, in Germania vi sono novemila estremisti di sinistra classificati come pericolosi. (Geb)