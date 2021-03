Armenia: premier Pashinyan invia nuovamente al presidente richiesta dimissioni capo di Stato maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier armeno, Nikol Pashinyan, ha nuovamente inviato al presidente, Armen Sarkissian, il decreto di rimozione dall’incarico del capo di Stato maggiore delle Forze armate, Onik Gasparyan, dopo che il capo dello Stato si è rifiutato di siglarlo. "Secondo la procedura definita, invio ancora una volta la richiesta di licenziamento del capo di Stato maggiore generale al presidente, aspettandomi che venga firmata secondo la procedura definita", ha detto Pashinyan. Commentando il rifiuto del presidente di firmare e respingere la richiesta, Pashinyan ha affermato che "questa decisione non contribuisce in alcun modo a risolvere la situazione" di crisi in atto. Per legge, il presidente armeno ha tre giorni per approvare una mozione o per rinviarla presentando delle obiezioni. Ora tuttavia, una volta che la medesima richiesta viene reiterata, il capo dello Stato ha il diritto di firmarla o di interpellare la Corte costituzionale. Il presidente dell'Armenia ha respinto sabato la richiesta di Pashinyan perché non sostiene alcun aspetto della situazione che si sta creando e perché la sua decisione è stata guidata solamente "dall'interesse nazionale". (segue) (Rum)