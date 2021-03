Difesa: Guerini fa gli auguri alle Frecce tricolori, da 60 anni colorate i nostri cieli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da 60 anni colorano i nostri cieli: auguri alle Frecce tricolori, simbolo di unità, eccellenza e speranza nel futuro. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione dell'anniversario della fondazione della divisione acrobatica dell'Aeronautica. "Ci avete fatto sentire protetti e vicini anche nei momenti più difficili. In questo anno così duro ci avete regalato un abbraccio tricolore che non dimenticheremo", ha aggiunto Guerini. (Res)