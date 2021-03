Venezuela: oggi riunione opposizione per discutere partecipazione a elezioni regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò ha dichiarato che non ci sono le condizioni per partecipare alle elezioni regionali, in quanto non vi è garanzia di un processo elettorale libero ed equo. Parlando all’emittente “America TeVe” di Miami Guaidò ha affermato che non esiste un Consiglio nazionale elettorale indipendente e che i partiti politici di opposizione continuano a essere infiltrati dal “regime”. Il leader di opposizione ha quindi dichiarato che il presidente Nicolas Maduro verrebbe sconfitto in elezioni libere e trasparenti. “Maduro non vincerebbe nemmeno le elezioni di un condominio, è inviso a oltre il 90 per cento dei venezuelani anche con il controllo che ha dei media e con l'apparato repressivo dello Stato”. Le elezioni per eleggere i nuovi governatori regionali in Venezuela dovrebbero tenersi quest'anno ma non c'è ancora una data definita. (Vec)