Libano: Covid, prosegue rimozione graduale restrizioni

- Nell’attesa dei primi risultati della campagna vaccinale, avviata nel Paese due settimane fa, il Libano prosegue la rimozione graduale delle misure restrittive imposte lo scorso gennaio contro il Covid-19. A partire da oggi riaprono nuovi esercizi e centri commerciali, nel quadro di un allentamento parziale inizialmente previsto per l’8 marzo ma successivamente anticipato di una settimana, a causa delle pressioni del comparto commerciale. Il coprifuoco sarà in vigore soltanto tra le 20:00 e le 5:00 del mattino, e la mascherina sarà obbligatoria in tutti gli spostamenti. Resteranno vietati gli assembramenti sulle spiagge pubbliche, come anche eventi e raduni di carattere sociale o religioso, e rimarranno chiusi i parchi. (Res)