Siria: tre bambini morti e 15 feriti in incendio nel campo profughi di El Hol

- Sono morti almeno tre bambini, e almeno altri 15 sono rimasti feriti, nell’incendio che ha colpito questo fine settimana il campo profughi di El Hol, nel nord-est della Siria. Nel campo si trovano più di 22 mila bambini stranieri, di almeno 60 nazionalità diverse, oltre a migliaia di bambini siriani. Il direttore regionale del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef), Ted Chaiban, ha fatto appello al ritorno in sicurezza di tutti i bambini presenti nel campo profughi. “I bambini nel campo di El Hol non affrontano solo uno stigma, ma anche condizioni di vita estremamente difficili, perché i servizi essenziali sono scarsi o in alcuni casi non disponibili”, riferisce un comunicato dell’Unicef. (Res)