Germania: si allarga lo scandalo delle munizioni delle forze speciali dell'esercito

- Si allarga lo scandalo delle munizioni che ha colpito il Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk), da anni al centro delle polemiche per l'infiltrazione dell'estrema destra nel reparto. Come rivela il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sarebbe stata ritardata l'inchiesta delle autorità militari sul comandante del Ksk, il generale di brigata Markus Kreitmayr, responsabile di aver tollerato che i propri subordinati restituissero in forma anonima e senza subire punizioni le munizioni sottratte ai depositi dell'unità, la cui sede a Calw in Baden-Wuerttemberg. Le indagini sono di competenza della Divisione forze rapide (Dsk), da cui dipendono tutti i reparti speciali delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e al cui vertice siede il generale di divisione Andreas Hannemann. Proveniente dai paracadutisti e veterano delle operazioni della Nato in Afghanistan, Hannemann avrebbe ritardato volutamente l'inchiesta su Kreitmayr in nome del cameratismo. A sostegno di questa tesi la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ricorda come, a giugno scorso, il comandante del Dsk avesse dichiarato: “Non consiglio a nessuno di toccare qualcuno dei nostri”. Allora, il ministero della Difesa tedesco aveva avviato il processo di riforma e ristrutturazione del Ksk, il cui obiettivo è epurare il reparto dall'infiltrazione della destra radicale. Allo stesso tempo, erano iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulla destituzione di Kreitmayr dal comando del Ksk. Uno sviluppo che potrebbe essere imminente. La ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer ha affermato di aspettarsi una decisione in questa settimana. Tuttavia, arbitro del futuro di Kreitmayr è proprio il generale di divisione Hannemann. (Geb)