Business news: Brasile, tasso di disoccupazione raggiunge il 13,5 per cento, mai così alto dal 2012

- Il tasso medio di disoccupazione per l'anno 2020 in Brasile è stato del 13,5 per cento, l'equivalente di 13,4 milioni di persone senza lavoro nel paese. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), evidenziando che si tratta del tasso più alto dal 2012. Inoltre il risultato del 2020 interrompe una fase di risultati positivi iniziata nel 2018. "Nell'arco di un anno, la popolazione occupata si è ridotta di 7,3 milioni di persone. Nel 2019 infatti il numero di persone occupate era di 93,4 milioni di persone, mentre nel 2020 si è ridotto a 86,1 milioni. In altre parole, è stato un calo molto forte e in un periodo molto breve, che ha portato impatti significativi sugli indicatori di ricerca. Per la prima volta nella serie annuale, meno della metà della popolazione in età lavorativa era impiegata", ha reso noto l'Ibge. (Res)