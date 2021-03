Business news: Messico, confermate stime preliminari, pil 2020 in calo dell'8,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il prodotto interno lordo del Messico è calato dell'8,5 per cento. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Inegi), confermando il dato contenuto nelle stime preliminari pubblicate a fine gennaio. Il calo, dato peggiore dalla depressione del 1932, è di mezzo punto peggiore delle stime fatte dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador e spinge il Messico per il secondo anno consecutivo in territorio negativo, dopo il -0,1 del 2019. Il precedente più drammatico per l'economia del paese nordamericano, 88 anni fa, era stato il calo del 14 per cento. Il solo periodo ottobre-dicembre si è chiuso con un calo del 4,5 per cento su anno, mentre la ripresa - del 3,3 per cento sul trimestre precedente - si mostra più debole rispetto al 12 per cento emerso nel confronto tra il secondo e terzo trimestre. (Res)