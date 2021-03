Usa: Trump contesta Biden, attacca avversari repubblicani nel suo discorso al Cpac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento, Trump ha più volte ribadito le sue accuse di frode in relazione alle elezioni presidenziali dello scorso novembre, pur non essendo mai riuscito a dimostrarne di sostanziali in sede giudiziaria. Trump ha puntato l'indice contro i Democratici per le loro iniziative tese a ridurre i meccanismi di verifica dell'identità degli elettori. Infine, l'ex presidente ha pubblicamente attaccato i suoi principali critici all'interno del Partito repubblicano, inclusi il deputato Adam Kinzinger e il senatore dello Utah Mitt Romney; Trump ha criticato anche la neoconservatrice Liz Cheney, che nei giorni scorsi si era espressa contro la partecipazione dell'ex presidente al Cpac. "Liz Cheney è una guerrafondaia, una persona che ama veder combattere i nostri soldati. Speriamo di liberarcene alle prossime elezioni. Liberatevi di tutti loro!", ha detto Trump, rivolgendosi ai suoi critici con l'epiteto spregiativo di "Rino" (acronimo di "Conservatori soltanto di nome"). Prima del suo intervento, Trump era emerso vincitore del sondaggio effettuato ogni anno in occasione del Cpac: secondo la rilevazione, il 55 per cento dell'elettorato conservatore voterebbe per Trump se questi si candidasse alle primarie di partito nel 2024. (Nys)