Giappone: fuori uso le casse automatiche della banca Mizuho, disagi in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mizuho Bank, una delle principali banche del Giappone, è alle prese da ieri con un grave guasto di sistema alla sua rete di casse automatiche, che ha causato gravi disagi alla clientela sull'intero territorio nazionale. I malfunzionamento sono iniziati ieri, 28 febbraio, interessando almeno 3mila delle 5.400 casse automatiche operate dalla banca. I guasti, forse conseguenza di un aggiornamento dei termini di deposito, hanno impedito alla clientela di ritirare il denaro, e in diversi casi hanno fatto sì che gli sportelli automatici ritirassero bancomat e carte di credito dei clienti senza poi restituirli. Una nota diffusa dalla banca questa mattina riferisce che i problemi continuano ad interessare diverse decine di sportelli. L'Agenzia dei servizi finanziari del Giappone è intervenuta ordinando a Mizuho un rapporto dettagliato in merito all'incidente e alle sue conseguenze per la clientela. Il portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato, ha discusso la questione nel corso di una conferenza stampa questa mattina: "E' importante investigare a fondo le cause dell'incidente per impedire che si ripeta", ha detto Kato. Ieri è finito fuori uso anche il servizio di Internet banking della banca, che però nelle scorse ore è stato ripristinato. Fonti di Mizuho hanno riferito che la banca affiderà una indagine a parti terze, e intende fornire un primo resoconto già nel pomeriggio di oggi. (Git)