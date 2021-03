Siria: fonti militari governative, raid aereo israeliano nei dintorni di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difese antiaeree della Siria hanno risposto ieri sera a un attacco missilistico effettuato dalle forze di Israele nei dintorni di Damasco. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”, citando una fonte militare governativa. Secondo la fonte, “Alle 22:16 (ora locale) il nemico israeliano ha effettuato un’aggressione aerea dal lato del Golan siriano occupato, prendendo di mira alcuni obiettivi nelle vicinanze di Damasco”. La contraerea siriana è riuscita, secondo la fonte, a intercettare l’attacco e colpire “la maggioranza” dei missili. Le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno commentato né confermato l’attacco. Secondo vari media israeliani, gli attacchi hanno colpito postazioni di forze iraniane e rappresentano una risposta all’esplosione che la scorsa settimana ha colpito una nave di proprietà israeliana, denominata Mv Helios Ray, nel Mare dell’Oman, gesto per il quale i funzionari della Difesa israeliana hanno puntato il dito contro l’Iran. Da parte sua, il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha definito "probabile" l'eventuale responsabilità iraniana dell'attacco. In una dichiarazione all'emittente televisiva "Kan", Gantz ha affermato che la vicinanza tra il luogo dell'incidente e la Repubblica islamica ha sollevato preoccupazioni sul fatto che potesse essere responsabile dell'attacco, ma aveva aggiunto che un'indagine non era ancora stata completata. (Res)