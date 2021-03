Usa: Covid, per Fauci i bambini potrebbero essere vaccinati da fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero iniziare a vaccinare i ragazzi contro la Covid-19 entro la fine del 2012, e i bambini più piccoli all'inizio del 2022. Lo ha dichiarato l'infettivologo Anthony Fauci, esperto di riferimento della Casa Bianca per la pandemia. Secondo Fauci, la vaccinazione di massa dei minori in età scolare consentirà a milioni di loro di tornare più rapidamente alle lezioni in presenza. In diversi Stati Usa, però, le scuole sono già riaperte, mentre in altri, dove è più forte la sindacalizzazione degli insegnanti, il tema delle riaperture resta oggetto di un drammatico braccio di ferro tra amministratori, insegnanti e genitori. Intervistato dall'emittente televisiva "Abc", Fauci ha dichiarato che l'approvazione del vaccino di Johnson & Johson, somministrato in una sola dose, "mette ora a nostra disposizione tre vaccini molto efficaci". Ieri ha affrontato la questione anche l'ex presidente Usa Donald Trump, dal palco della Conservative Political Action Conference (Cpac) a Orlando, in Florida: "A nome delle mamme, dei papà e dei bambini d'America, chiedo a Joe Biden di riaprire le scuole, e di farlo ora", ha detto Trump. (Nys)