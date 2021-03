Mongolia: nuovo accordo tra governo e Rio Tinto per espansione miniera di rame (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese centro-asiatico Pyu Tolgoi è oggetto di crescenti critiche da parte dell'opinione pubblica, dopo la pubblicazione di stime ufficiali secondo cui Ulan Bator, titolare del 34 per cento dell' potrebbe non ricevere dividendi dalla miniera a partire dal 2032, come inizialmente preventivato. A causa di ritardi accumulati di due anni, e di un aumento dei costi del progetto di 1,5 miliardi di dollari, a 6,8 miliardi, il governo della Mongolia potrebbe non ricevere alcun dividendo prima dell'esaurimento della miniera. Sino ad oggi Rio Tinto ha sostenuto tutti i costi di costruzione e operazione della miniera, ed ha fornito a Ulan Bator un prestito con cui finanziare la propria quota di proprietà; tuttavia, l'azienda ha anche incassato la totalità degli utili sinora generati dalle operazioni. (Cip)