Giappone: scandalo delle cene private, si dimette una portavoce del governo

- La segretaria di Gabinetto per le pubbliche relazioni del governo giapponese, Makiko Yamada, ha rassegnato le proprie dimissioni ieri, 28 febbraio, ed è stata ricoverata in ospedale due settimane per non meglio precisati problemi di salute. Lo riferisce la stampa giapponese, evidenziando che Yamada è la prima a rassegnare le dimissioni tra i funzionari governativi coinvolti nello scandalo delle cene private offerte dal figlio del primo ministro Yoshihide Suga. Nel 2019 l'ex segretaria avrebbe accettato dal figlio del premier, Seigo Suga, l'offerta di una cena di lusso da 74.000 yen (circa 700 dollari). All'epoca, Yamada era un altro funzionario del ministero degli Affari interni e delle comunicazioni, che avrebbe poi concesso delle licenze di trasmissione alla società rappresentata dal figlio di Suga, Tohokushinsha Film Corp. (segue) (Git)