Giappone: scandalo delle cene private, si dimette una portavoce del governo (3)

- Funzionari del ministero degli Affari interni e delle comunicazioni sono sotto indagine per presunte violazioni del codice etico, a seguito della pubblicazione di indiscrezioni in merito a cene di lusso cui avrebbero preso parte assieme al figlio del primo ministro, Yoshihide Suga. Lo ha confermato il 4 febbraio il portavoce del governo, Katsunobu Kato. A far luce per primo sulla vicenda è stato il settimanale "Shukan Bunshun": secondo le indiscrezioni, tra ottobre e dicembre dello scorso anno quattro funzionari di alto livello avrebbero ricevuto regali costosi e cene in ristoranti di lusso a Tokyo dal figlio maggiore del primo ministro, che lavora come dirigente presso Tohokushinsha Film Corp., una società fornitrice di servizi di trasmissione satellitari. Nei mesi scorsi Tohokushinsha ha ottenuto una licenza di emittente dal ministero degli Affari interni; il portavoce del governo ha confermato che la questione è oggetto di indagine da parte dell'Autorità del personale pubblico. Il primo ministro ha dichiarato di essere all'oscuro delle presunte cene organizzate dal figlio; la vicenda, però, rischia di far crollare ulteriormente il consenso già scarso goduto dal capo del governo e dal suo esecutivo. (Git)