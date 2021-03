Germania: Covid, riaprono da oggi barbieri e parrucchieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi riaprono in Germania barbieri e parrucchieri, chiusi a causa del blocco generale, in vigore nel Paese dal 16 dicembre scorso al 7 marzo. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, i saloni riprendono le attività nel rispetto di severe misure di igiene, come il mantenimento della distanza di sicurezza, ed esclusivamente su appuntamento. L'efficacia del lockdown e i suoi sviluppi futuri saranno oggetto della videoconferenza che la cancelliera tedesca, Angela Merkel, terrà con i primi ministri dei Laender il 3 marzo prossimo. (Geb)