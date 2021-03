© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Assemblea Capitolina sul tema: "Indirizzi dell'Aula sul parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle procedure per il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche (direttiva Bolkestein e leggi dello Stato e Regionali di settore)". Campidoglio, Aula Giulio Cesare (ore 14)REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti interviene all'inaugurazione delle terapie intensive dell'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Partecipano Marinella D'Innocenzo, direttore generale dell'Asl e l'assessore regionale al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione Claudio Di Berardino. L'evento si svolge a Rieti, ospedale San Camillo De Lellis, viale Kennedy (ore 10.15) (segue) (Rer)