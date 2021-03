Business news: Brasile, Bolsonaro firma decreto per informazione trasparente su composizione prezzi benzine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stazioni di servizio di tutto il Brasile dovranno esibire le varie voci che compongono il prezzo del carburante alla pompa. Lo ha deciso il presidente, Jair Bolsonaro, firmando un apposito decreto che entrerà in vigore fra 30 giorni. La mossa segue una stagione di polemiche legate al rincaro dei prezzi delle benzine, tema centrale del dibattito sul cambio dei vertici della compagnia petrolifera statale Petrobras, deciso lo scorso fine settimana da Bolsonaro. Sul pannello del prezzo dovrà essere esposto il valore medio regionale del carburante presso il produttore o l'importatore, il prezzo di riferimento utilizzato per la riscossione dell'accisa raccolta dagli stati (Icms) e l'importo dell'imposta e l'importo dell'accise (Pis, Cofins e Cide,) raccolte dal governo federale. Oltre a dettagliare il prezzo del carburante su un pannello, le stazioni che praticano una tariffa promozionale legata ai programmi fedeltà devono informare i consumatori sul prezzo promozionale, il prezzo reale e il valore dello sconto. Secondo il dipartimento generale della presidenza della Repubblica "il provvedimento fornisce maggiore chiarezza sugli elementi che determinano il prezzo finale e darà un'idea del reale motivo della variazione di prezzo" e "rafforza uno dei pilastri della tutela dei consumatori, che è il diritto all'informazione", si legge in una nota. (Res)