Business news: Brasile, governo inserisce aeroporti di Rio e San Paolo in lista privatizzazioni

- Il governo del Brasile ha deciso di includere anche gli aeroporti di Congonhas a San Paolo e Santos Dumont a Rio de Janeiro nella lista di 24 aeroporti da privatizzare nel corso dell'asta in programma il prossimo 26 marzo. Il ministero delle Infrastrutture sarà responsabile dell'adattamento di tutte le privatizzazioni, mentre le agenzie di regolamentazione responsabili quali l'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac), l'Agenzia nazionale per il trasporto terrestre (Antt) e l'Agenzia nazionale per il trasporto idrico (Antaq) procederanno con le rispettive procedure di offerta. Il dipartimento del Programma di partenariato e investimento del ministero dell'Economia, responsabile dell'articolazione politica delle privatizzazioni, aveva presentato l'ultima lista, comprensiva di bando e data per lo svolgimento dell'asta lo scorso dicembre. (Res)