Usa: Trump contesta Biden, attacca avversari repubblicani nel suo discorso al Cpac

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo l'uscita dalla Casa Bianca ieri, 28 febbraio, in occasione dell'annuale conferenza del conservatorismo statunitense Conservative Political Action Conference (Cpac) a Orlando, in Florida. L'ex presidente ha parlato sul palco dell'evento per oltre un'ora, rivolgendo dure critiche al suo successore, Joe Biden, e ai suoi tanti critici all'interno del Partito repubblicano. "Sapevamo tutti che l'amministrazione Biden avrebbe fatto male, ma nessuno poteva immaginare che avrebbe fatto male sino a questo punto, e quanto a sinistra si sarebbe spinta", ha detto l'ex presidente di fronte a una folla di suoi sostenitori. L'ex presidente ha contestato l'operato dell'attuale amministrazione sul fronte del contrasto alla pandemia, dell'immigrazione e delle politiche di genere. Trump ha definito quella del democratico Biden una amministrazione "anti-lavoro, anti-famiglia, anti-confini. anti-energia, contro le donne e contro la scienza". La stampa Usa evidenzia i paralleli tra il discorso tenuto da Trump ieri e il suo primo discorso pubblico da candidato alla Casa Bianca, nel 2015: entrambi gli interventi hanno dato risalto ai temi dell'immigrazione e della protezione dei confini degli Stati Uniti. (segue) (Nys)