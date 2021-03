Usa: Trump contesta Biden, attacca avversari repubblicani nel suo discorso al Cpac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riferendosi alla moratoria alle espulsioni degli immigrati irregolari voluta dal suo successore, Trump ha affermato che molti degli immigrati rilasciati negli Usa "potrebbero essere omicidi. Potrebbero essere stupratori, o spacciatori di droga. Li prendono, e li rilasciano nel nostro Paese". Trump ha anche criticato Biden e la sua vice, Kamala Harris, per aver affermato che prima dell'insediamento della nuova amministrazione presidenziale non esistesse un piano vaccinale contro il coronavirus. "Alla nuova amministrazione ho consegnato un miracolo delle medicina moderna", ha detto Trump, riferendosi all'operazione "Warp Speed" lanciata dalla sua amministrazione per accelerare lo sviluppo e la distribuzione dei vaccini. "Ho spinto l'Fda (food and Drug Administration) come non era mai stata spinta prima. L'ex presidente ha dedicato una parte del suo intervento alle tematiche etiche e sociali particolarmente sensibili per l'elettorato conservatore, incluse le iniziative dei Democratici tese a consentire ai transessuali di competere negli sport femminili: "Quale allenatore vorrà mai allenare una donna, se ogni suo record potrà essere facilmente infranto da individui nati uomini? Penso sia folle. Dobbiamo proteggere l'integrità degli sport femminili". (segue) (Nys)