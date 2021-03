Business news: Brasile, inflazione a febbraio allo 0,48 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale brasiliano di statistica (Ibge) ha reso noto il 24 febbraio che l'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15), considerato anteprima dell'inflazione ufficiale del paese, si è attestato a febbraio allo 0,48 per cento su mese, spingendo la proiezione dell'inflazione annuale al 4,57 per cento. Secondo l'Ibge il risultato è stato favorito dall'aumento dei prezzi dei combustibili, cresciuti del 3,34 per cento. In base ai parametri fissati dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per il 2021 l'inflazione è in linea con l'obiettivo fissato al 3,75 per cento, con il margine di tolleranza dell'1,5 per cento. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe dunque superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. (Res)