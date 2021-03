Business news: Messico, Moody's, da riforma industria elettrica possibili impatti negativi su rating

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Moody's torna ad accendere i riflettori sulle scelte di politica energetica del Messico. Presentando il rapporto sulle prospettive economiche dei paesi del G20, l'agenzia avverte dei rischi collegati all'eventuale approvazione nella "Legge dell'industria elettrica", testo che punta a dare alla compagnia pubblica Cfe (Comision federal de electricidad) e alle centrali tradizionali un ruolo centrale nel comparto, a scapito delle rinnovabili, principalmente operate dai privati. Una riforma "che si tradurrà in una crescita economica più bassa, che può avere impatto sul rating sovrano", ha detto in un incontro coi media l'analista Ariane Ortiz-Bollin, citata da "Forbes Mexico". I cambi contenuti nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati costituiscono un "pessimo segnale" per gli investimenti futuri, soprattutto sull'energia rinnovabile. L'analista ricorda al tempo stesso che analoghe e recenti. Al tempo stesso, Moody's segnala che la compagnia petrolifera statale Pemex (Petroleos Mexicanos), per non perdere equilibrio nella situazione fiscale, avrà bisogno di un ulteriore intervento del governo, quantificato in circa 14,7 miliardi di dollari, prevedendo ricadute inevitabile sui conti pubblici. A inizio settimana il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha annunciato la messa in moto di nuovi incentivi fiscali per la Pemex, pari a circa 3,5 miliardi di dollari. (Res)